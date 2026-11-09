Villarruel aprovechó la llegada del Papa y pidió que haya diálogo político

La vicepresidenta Victoria Villarruel afirmó ayer que el papa León XIV es consciente de que en la Argentina “no estamos en un país donde somos todos hermanos” y consideró que su discurso ante las autoridades nacionales respondió a la necesidad de recuperar el diálogo político y superar las divisiones que atraviesan al país.

Tras la intervención del Pontífice en el Palacio Libertad, la titular del Senado fue consultada sobre si había interpretado sus palabras como una crítica al gobierno de Javier Milei, pero rechazó esa lectura y destacó el llamado a la convivencia entre los argentinos.

“No creo que haya tenido críticas, ha sido realmente un discurso acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional, en donde hace falta que la clase política se hable entre sí”, expresó Villarruel ante la prensa.

En esa línea, la vicepresidenta sostuvo que el jefe de la Iglesia Católica conoce las diferencias que atraviesan a la sociedad argentina. “Y por eso el Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos”, afirmó.

Sus declaraciones adquirieron relevancia en medio del distanciamiento político que mantiene con Milei y de las tensiones entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición. Aunque evitó atribuirle cuestionamientos directos al Presidente, Villarruel interpretó que el mensaje papal puso de manifiesto la necesidad de reconstruir los vínculos entre los dirigentes.

La vicepresidenta también aprovechó la ocasión para introducir un reclamo al Gobierno sobre una de las posiciones que formaron parte de la identidad electoral de La Libertad Avanza: la defensa de la vida desde la concepción.

“Hay que hablar porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro gobierno con todos aquellos que nos han votado”, manifestó, en una nueva señal de sus diferencias con la conducción del Ejecutivo.

Las declaraciones se produjeron después del discurso que León XIV pronunció ante autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Durante su intervención, el Pontífice reclamó responsabilidad en el ejercicio de la autoridad, respeto por las diferencias y acuerdos que permitan fortalecer la convivencia democrática.

El encuentro reunió a dirigentes oficialistas y opositores, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el expresidente Mauricio Macri y referentes del peronismo, en una jornada atravesada por el llamado de la Iglesia al diálogo institucional.

El saludo de los funcionarios

Antes de su presentación en el Palacio Libertad, León XIV fue recibido por Milei en la Casa Rosada, donde mantuvieron una reunión privada de aproximadamente 40 minutos. Posteriormente, el Pontífice se trasladó al Salón Blanco para saludar a los principales integrantes del Gobierno nacional.

El primero en estrecharle la mano fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, seguido por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller Pablo Quirno.

También participaron los ministros Carlos Presti, de Defensa; Luis Caputo, de Economía; Juan Bautista Mahiques, de Justicia; Alejandra Monteoliva, de Seguridad Nacional; Mario Lugones, de Salud; Sandra Pettovello, de Capital Humano; y Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado.

A ellos se sumaron la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el vocero Adrián Ravier; el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. La recepción contó además con autoridades eclesiásticas como Jorge Ignacio García Cuerva, Oscar Ojea, Marcelo Colombo y el nuncio apostólico Michael Banach.

Los regalos de Milei

Durante el encuentro en la Casa Rosada, Milei le entregó al Papa dos obsequios con referencias institucionales y religiosas, preparados especialmente para su visita a la Argentina, en el marco de la gira sudamericana que también incluyó Uruguay y Perú.

El primero fue una medalla conmemorativa confeccionada en plata con relieves en oro, que lleva grabado el escudo de la República Argentina en una cara y el del Vaticano en la otra. La pieza incluye la inscripción “Visita de su Santidad León XIV”, como recuerdo de su paso por el país.

El segundo presente consistió en un aspersor litúrgico elaborado en plata y madera de ébano, utilizado durante las ceremonias religiosas para distribuir agua bendita. El instrumento tiene grabada en su mango la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, cuya festividad se celebra el 8 de mayo, fecha de la elección de León XIV en 2025.

La audiencia constituyó el segundo encuentro entre Milei y León XIV, después de la reunión que ambos mantuvieron en el Vaticano en junio de 2025. En aquella oportunidad, el mandatario argentino también había entregado obsequios al Pontífice, entre ellos un poncho de vicuña confeccionado por artesanos de Catamarca y distintas publicaciones.