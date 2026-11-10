Villarruel confirmó que no fue invitada a la misa

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, confirmó que no asistió a la misa presidida por el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, debido a que no formalizó la invitación correspondiente.

Voceros de Casa Rosada que responden a la hermana del Presidente, sin embargo, negaron que Villarruel no hubiera sido invitada. “Se le cursó la invitación a la vicepresidenta el 4 de noviembre. Además, parte del equipo de ceremonial de Nación tuvo reuniones con su equipo para explicarle cómo eran los ingresos y demás cuestiones referidas a las actividades”, explicaron.

Ante la consulta de un usuario en la red social X (ex Twitter) sobre su faltazo al evento litúrgico, la funcionaria fue tajante: “Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”.

Pese a no haber recibido la invitación formal para la ceremonia al aire libre ni para la recepción oficial en la Casa Rosada —en un contexto de marcadas diferencias políticas con el presidente Javier Milei—, Villarruel mantuvo gestos de acercamiento hacia la figura del Sumo Pontífice durante su paso por el país.

La vicepresidenta sí formó parte del evento realizado el domingo en el Palacio Libertad (ex CCK), oportunidad en la que el Papa se acercó especialmente a saludarla.