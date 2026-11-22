La vicepresidenta Victoria Villarruel y el canciller Pablo Quirno protagonizaron un duro cruce público a través de las redes sociales en torno al cierre de PyMEs en Argentina y a una licitación por el servicio de catering de la Cancillería.

La discusión se inició luego de que la titular del Senado cuestionara las declaraciones de Quirno en un programa televisivo donde el funcionario relativizaba el impacto del cierre de PyMEs en el país. A través de un mensaje, la titular del Senado apuntó directamente contra el gasto del área diplomática y reclamó mayor austeridad en la gestión.

“El Sr. Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros”, expresó Villarruel.

Ante la acusación de la Vicepresidenta, Quirno respondió con un extenso descargo en el que no solo defendió la transparencia de la contratación, sino que además reveló que se encuentra bloqueado por la mandataria en la plataforma.

“Como Villarruel me tiene bloqueado, no puedo contestarle. Solo a título aclaratorio e informativo, Cancillería realizó una licitación para el servicio de recepción a delegaciones extranjeras que resultó ser muy competitivo”, explicó el funcionario.

En esa línea, el Canciller detalló cómo funciona el esquema contractual y aseguró que no representa una erogación fija para el Estado: “Esa licitación no produce gasto alguno a la Cancillería toda vez que solamente establece el costo a pagar en caso que se solicite el servicio. Desde que soy Canciller, y en el espíritu de austeridad que caracteriza al gobierno del Presidente Javier Milei, se ha utilizado este servicio no más de 5 veces en un año”.

Asimismo, Quirno desmintió que el personal jerárquico utilice fondos públicos para sus comidas diarias y acusó a Villarruel de difundir información errónea. “De más está decir, dado que he leído cierta confusión al respecto, que los funcionarios de Cancillería pagan de su bolsillo sus propios almuerzos. En mi caso, como lo pueden atestiguar en mi oficina, traigo mis almuerzos de mi casa”, sostuvo.

Finalmente, cerró su descargo con un mensaje directo hacia la Vicepresidenta. “Si Villarruel no se informara por fuentes tendenciosas, o le preguntara a gente con conocimiento, se ahorraría acusaciones públicas y de desinformar. Aunque me parece que esto último no es de su interés”, sentenció.