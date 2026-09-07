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VOLVIÓ A DIFERENCIARSE

Villarruel pidió una reforma impositiva el campo

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Por Redacción

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvióayer a tomar distancia del Poder Ejecutivo y reclamó una reforma impositiva que “premie al que produce” y solicitar una política productiva orientada al desarrollo territorial que permita “ahorrar a las familias”.

Al inaugurar el sábado la 74° Exposición Rural de Chivilcoy, la titular del Senado encabezó un acto ante productores agropecuarios, acompañada por el intendente local, Guillermo Britos, y la presidenta de la entidad organizadora, Yamila Farrell.

Durante su discurso, Villarruel expresó: “Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”.

Asimismo, la Vicepresidenta hizo énfasis en las necesidades de infraestructura del interior, como caminos rurales, conectividad, energía y rutas, y puntualizó que si bien el Estado no debe reemplazar al productor, “tampoco puede desatenderse de las condiciones necesarias para producir”.

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