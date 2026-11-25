A través de su cuenta de la red social X, la vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió ayer al homenaje al exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Santucho, que era impulsado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y apuntó contra su decana, Ana Arias.

“El acto en la UBA donde se anucncia un homenaje a Santucho es un ataque contra la democracia misma”, escribió Villarruel en su cuenta de X, para luego apuntar que “fue el jefe de una de las dos organizaciones armadas que cometieron mayor cantidad de actos terroristas en los ‘70. Sus atentados se dieron con mayor profusión durante los gobiernos constitucionales de (Juan Domingo e Isabel) Perón y en el ‘89 de [Raúl] Alfonsín con su desprendimiento del Movimiento Todos por la Patria”.

Luego, cargó contra Arias, quien en una entrevista había defendido el homenaje como “una reivindicación de la militancia”.

“La decana de la UBA de Sociales miente. La militancia no implica nunca el atentar contra la democracia y cometer actos terroristas. La UBA mancilla su historia homenajeando a Santucho y distorsionando su accionar. Siempre la intención del ERP y Montoneros fue la toma del poder por la fuerza. Reivindicar a uno de sus cabecillas es ensuciar a la universidad pública. Y abofetear a sus víctimas”, concluyó.