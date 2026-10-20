Visita del Papa: llegó delegación del Vaticano

Una segunda y última delegación del Vaticano llegó a la Argentina para ultimar los detalles operativos, ceremoniales y de seguridad ante la histórica visita del papa León XIV, programada del 8 al 11 de noviembre de 2026, aunque aún falta la confirmación oficial tras la intervención quirúrgica. La comitiva de la Santa Sede realiza recorridos clave y reuniones de coordinación con las autoridades eclesiásticas y gubernamentales de nuestro país. Detalles de la avanzada y preparativos

• Seguridad y logística: la delegación llegó en un vuelo al Aeroparque Jorge Newbery y se desplaza bajo un riguroso operativo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), que incluye controles de explosivos y cápsulas de seguridad para evaluar los trayectos del pontífice.

• Lugares bajo inspección: los enviados de la Santa Sede revisan locaciones críticas en la Ciudad de Buenos Aires —como la Nunciatura Apostólica, la Casa Rosada, el Congreso de la Nación y la cárcel de Devoto— además de planificar traslados hacia Córdoba y Luján.

• Incertidumbre por la salud papal: aunque el viaje se mantiene formalmente en agenda y genera optimismo, la confirmación definitiva sigue sujeta a la evolución médica de León XIV, quien fue operado en Roma para la extracción de un tumor en su pulmón derecho.

Retoma las actividades

Mientras, el papa León XIV continúa su recuperación posoperatoria en el Palacio Apostólico Vaticano y mañana por la mañana celebrará la audiencia general, informó este lunes la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Tras cinco días de hospitalización, el Papa rezó el Ángelus del domingo desde la ventana del Palacio Apostólico y saludó a las 15 mil personas que se congregaron en la Plaza de San Pedro para saludarlo y reiterarle su afecto y apoyo.

Este miércoles, León XIV volverá a ver a la multitud de fieles, en la audiencia general en la Plaza de San Pedro, pero no se conocen otros detalles.

No se sabe si el Papa realizará su habitual recorrido entre la gente en el papamóvil.