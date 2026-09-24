Visita del Papa: ¿también feriado el 11/11 en Provincia?

Luego de que el Gobierno Nacional declarara feriado el 9 de noviembre por la visita del Papa, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, dio detalles sobre la decisión y sobre el megaoperativo que se montará.

Tras una reunión entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia, la funcionaria adelantó que la ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Córdoba pedirán que el martes 10 de noviembre y el miércoles 11 también sean decretados feriados provinciales.

Según explicó en declaraciones radiales, el objetivo es agilizar el desplazamiento de personas en rutas y administrar la ocupación hotelera proyectada desde el fin de semana previo.

Monteoliva sostuvo que, de acuerdo con las previsiones oficiales, se estima que siete millones de personas concurran a las diferentes actividades que se realizarán por la visita del Sumo Pontífice.

De ese número, se prevé que dos millones asistan a la misa que León XIV oficiará en la Basílica de Luján.

En cuanto al operativo de seguridad, la ministra indicó que se desplegará a la totalidad de los efectivos de las cinco fuerzas federales para la custodia de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

En ese sentido, el oficialismo destacó que se trata de un sistema de protección inédito, que implicará la logística en tres aeropuertos, debido a que el Papa llegará a nuestro país en una aeronave de Aerolíneas Argentinas desde Montevideo y luego continuará su gira hacia Perú.