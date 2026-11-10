Voces desde el oficialismo y la oposición de la visita

Referentes del oficialismo y de distintas fuerzas de la oposición destacaron hoy el impacto de la visita del Papa León XIV al país y la profundidad de su mensaje de unidad e inclusión. El presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, consideró constituye “un hecho histórico para la Argentina”. Y agregó: “Tenemos que escuchar las palabras del Papa y confrontar nuestras prácticas y decisiones con su mensaje”.

El senador nacional de la UCR Maximiliano Abad sostuvo que “el mensaje del Papa es universal que interpela a las democracias actuales” ya que “la democracia también es una forma de reconocer la dignidad del otro”.

La diputada nacional de La Libertad Avanza Sabrina Ajmechet destacó el primer mensaje público: “Dios bendiga a la Argentina, que no permita que volvamos a ser un país que expulsa a nuestros hijos por falta de oportunidades”.

En cambio, el legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano se jactó de no concurrir a ninguna de las actividades del Papa: “No nos sumamos a los falsos discursos de unidad”.

“Hay quienes agreden al pueblo todos los días, ajustando a jubilados, personas con discapacidad o destruyendo la educación y la salud”, reinvindicó.

La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, compartió una imagen de la multitud aglomerada en las inmediaciones del Monumento a los Españoles en Palermo, donde el Papa encabezó una misa histórica. “Día soleado y con más de 2 millones de argentinos para escuchar la misa del Papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires”, tuiteó la ex ministra de Seguridad.

El diputado nacional de Unión por la Patria Itai Hagman señaló que “no importa si sos católico, judío o musulmán” dado que “el mensaje humanista de León XIV nos interpela a todos más allá de nuestra religión o ideología”. Para el economista cercano a Juan Grabois, “el legado de Francisco está más vivo que nunca”.