Volvió a estallar la pelea: los K acusan a Kicillof de querer presa a Cristina

Una serie de declaraciones formuladas por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, hicieron estallar una vez más la disputa interna entre el sector de Axel Kicillof y el kirchnerismo.

Todo arrancó cuando el funcionario y principal operador político del mandatario provincial, salió a relativizar que un eventual pronunciamiento del comité de Derechos Humanos de la ONU termine por habilitar a Cristina Kirchner a ser candidata el año que viene. “Se hablaba de un dictamen en octubre, ojalá que suceda. No soy abogado, entiendo que el dictamen no es vinculante para la justicia argentina. Es una instancia intermedia que tendrá que evaluar la justicia argentina y ojalá que lo haga por la positiva”, sostuvo.

Y luego evitó pronunciarse en apoyo a una posible postulación de la ex presidenta. “No sé. Habrá que discutirlo el año próximo. Nosotros dijimos que este año no se discuten candidaturas. El año que viene veremos cuál es la situación, quién convocó más, quién representa más”, expresó.

Desde La Cámpora salieron con los tapones de punta a contestarle. El primero en hacerlo fue el ex senador nacional Martín Doñate, quien hizo un recuento de los motivos por los que es importante lo que diga la ONU y dejó entrever que el funcionario bonaerense pretende que la ex presidenta no quede libre.

UN PROBLEMA

“A esta altura, por la responsabilidad que acumulás Carlos Bianco, y con este tipo de posicionamientos tan deleznables, te estás volviendo un gran problema para la unidad nacional que requiere la hora”, sostuvo el dirigente de Río Negro. En ese sentido, agregó: “Se trata de la proscripción y persecución a Cristina, conductora de nuestro movimiento, dos veces presidenta y amada por millones de argentinos”.

La diputada nacional Teresa García replicó el video con las declaraciones de Bianco y expresó un lacónico pero contundente “Basta”.

Otro que apuntó contra Bianco, aunque sin nombrarlo, fue el diputado provincial Facundo Tignanelli. “Al final la Corte sí revisa sus decisiones y revierte los efectos de lo dicho en menos de una semana (en referencia al fallo por la ley de Tierras). Por lo tanto la conclusión política es que los que hablan de ´imposibilidad jurídica de participación electoral´ son aquellos a los que les conviene que este presa”, aseguró.

En el cristinismo interpretan que Bianco expresó en público lo que Kicillof piensa en privado en el sentido de la conveniencia de que se mantenga la detención de Cristina Kirchner de forma de allanar el camino a una candidatura presidencial única del Gobernador.

El nuevo capítulo de la disputa estalló un día después de que se viviera otro día de tensión en el peronismo, cuando un sector del kicillofismo dejó trascender que no estaba asegurado el acuerdo con el cristinismo para que Máximo Kirchner sea el presidente del Congreso en el PJ bonaerense.

A pesar de que Kicillof se movió rápido para desarticular esa posibilidad y comunicar al cristinismo que ese acuerdo seguía en pie, las declaraciones del ministro de Gobierno hicieron estallar la interna. Una vez más.