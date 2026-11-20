Mientras crecen las presiones para incluir los videos de la modelo Jésica Cirio con fajos de dólares como prueba en la causa contra su expareja Martín Insaurralde, la Justicia postergó un análisis para determinar la cantidad de dinero que había. Según indicaron fuentes judiciales, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, aceptó un pedido de la defensa del exintendente lomense para frenar el estudio de las imágenes.

El motivo se debe a que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata debe resolver un planteo, para determinar si los videos son válidos como prueba o no en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Si se considera que son aptos como evidencia, seguirán con el peritaje.

Si bien las defensas de Insaurralde y Cirio pidieron que sean apartados como evidencia, el fiscal Sergio Mola rechazó dicha posibilidad. Ante esta negativa, la defensa de la exmodelo apeló la medida ante la Cámara, que aún no se expidió al respecto.

Las imágenes, que habían sido difundidas muestran a Cirio en la mansión que compartió con Insaurralde en el country Fincas de San Vicente, recorriendo una especie de vestidor donde había fajos de billetes de dólar escondidos debajo de la ropa.

Luego, la Fundación Apolo los entregó en un pendrive a la Justicia para que sean incorporados como prueba. En septiembre de este año, Rodríguez Ponte ordenó una pericia para determinar si los archivos son auténticos.

En ese sentido, desde la organización se presentaron como amicus curiae (amigos del tribunal) ante la Cámara platense para que los videos sean incorporados a la causa. Remarcaron que son “particularmente relevantes” para determinar la existencia de los delitos investigados y buscan que sean valorados para un eventual juicio oral.

“La pertinencia probatoria no depende de la cantidad de registros audiovisuales aportados, sino de su capacidad para acreditar o refutar hechos relevantes para la investigación”, enfatizaron.

Por su parte, la organización Poder Ciudadano, que actúa como querellante, también respaldó la incorporación de los videos por el “principio de amplitud probatoria”.

“Si bien la DATIP (Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) en su informe explicó que por medios técnicos no se puede establecer el origen de los videos, nada impide que haya otros elementos de prueba que puedan complementarse con esos registros fílmicos para echar luz sobre el dinero que pudo tener en su haber el exfuncionario”, indica,ron desde la entidad.