La agrupación Zapateros Unidos, conformada por fabricantes de calzado, realizaron un “zapatazo” solidario en “defensa” de la industria nacional, en Plaza de Mayo, para visibilizar la “baja en el consumo“ y los “problemas de importaciones“ con la entrega de producción propia.

Lito Albano, dueño de una de las firmas afectada, ratificó que esta iniciativa “no lleva banderas políticas” y que sólo estuvieron acompañados por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA).

“La situación cada vez está peor. Todos estamos en la misma situación de cero consumo, con el problema de las importaciones. No estamos vendiendo nada y, por eso, decidimos movilizarnos y llevar adelante este zapatazo solidario”, aseguró.

Alrededor de las 17.30hs. brindaron una conferencia de prensa en un bar porteño de la calle Perú al 300, a pocas cuadras del zapatazo solidario, donde estuvieron presentes los fabricantes, el sindicato y la Cámara del Calzado “para informar una movida nacional”, que podría realizarse el 17 o 19 de noviembre.

Los fabricantes regalaron unos 2.000 pares de zapatos y zapatillas como forma de protesta por lo que denuncian como una crisis que atraviesa la industria. Lo hicieron bajo la consigna “Regalamos nuestro trabajo porque nos ponemos en tus zapatos”. La propuesta combinó así una acción solidaria con un reclamo por la continuidad de las fábricas nacionales y los puestos de trabajo en el rubro, tan castigado como el textil.