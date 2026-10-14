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BAHÍA BLANCA Y MAR DEL PLATA BUSCAN FRENTAR LA QUITA DE SUBSIDIOS

Zona Fría: promulgaron la ley y van a la Justicia

Archivo

Por Redacción

El Gobierno nacional promulgó ayer la reforma en el régimen de Zona Fría, la ley que pone fin al descuento automático en la factura de gas para 94 municipios bonaerenses y distritos de otras cuatro provincias.

La norma se publicó en el Boletín Oficial, luego de que el Senado la aprobara a fines de septiembre con 38 votos a favor y ocho en contra, tras la media sanción que había conseguido en Diputados en mayo.

La promulgación de la norma ya generó reacciones. Dos de los municipios bonaerenses afectados, Mar del Plata y Bahía Blanca, iniciaron acciones judiciales en busca de frenar la aplicación de la ley.

En Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles presentó un amparo colectivo junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Estrella. La iniciativa apunta a evitar que los usuarios residenciales y las instituciones de la ciudad pierdan los descuentos, y solicita que se suspendan los efectos de la medida mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, luego del sorteo correspondiente.

El amparo también advierte sobre una posible vulneración de los principios de igualdad, no discriminación, razonabilidad y proporcionalidad. Otro de los argumentos es que los usuarios de Bahía Blanca seguirían contribuyendo al fondo que financia los descuentos, aun cuando dejarían de percibirlos.

En tanto, la Defensoría del Pueblo presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal de Mar del Plata para que General Pueyrredon conserve las condiciones tarifarias de Zona Fría.

La Defensoría solicitó una medida cautelar para impedir que se aplique la quita de las bonificaciones. En particular, pidió que se mantengan las condiciones tarifarias actuales y que se suspenda la aplicación de los criterios del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados a los usuarios.

Además, reclamó que el organismo regulador no pueda aprobar nuevos cuadros tarifarios sin que se convoque a una audiencia pública.

Pese a la publicación oficial, la vigencia efectiva del nuevo esquema todavía no tiene fecha firme. Fuentes oficiales indicaron que aún resta el decreto reglamentario, a cargo de la Secretaría de Energía, que deberá definir los mecanismos de inscripción y acreditación de las condiciones requeridas para acceder a la bonificación. Sin esa reglamentación, la aplicación práctica de la ley permanece en suspenso.

Para los hogares que pierden el subsidio, el descuento quedará supeditado a la inscripción en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. El acceso requiere cumplir al menos una de estas condiciones: registrar ingresos netos familiares iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales del Indec, contar con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), percibir la Pensión de Veterano de Malvinas o figurar en el Registro Nacional de Barrios Populares.

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