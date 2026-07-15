Absolvieron al único acusado por el crimen de La Matera

El Tribunal Oral en lo Criminal Número 1 de Quilmes absolvió a Alejo Valentín Rosales del asesinato del albañil Gabriel González este martes 14 de julio de 2026 en los tribunales del distrito mediante un polémico veredicto. Los magistrados Fernando Celesia, María Cecilia Maffei y Analía Reyes eximieron de culpa al imputado de 22 años por la muerte ocurrida en el barrio La Matera pero lo condenaron por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

El imputado de 22 años enfrentó el proceso por el homicidio de Gabriel González, quien tenía 33 años y trabajaba como albañil. Los agresores asesinaron a la víctima el pasado 5 de octubre de 2024 alrededor de las 7:30 horas en el barrio La Matera. González permanecía sobre la vereda de la calle 816, entre 891 y 892, en el momento del violento episodio. El trabajador advirtió que cuatro delincuentes asaltaban a los vecinos de la zona. El vecino confrontó a la banda de sospechosos para defender a los damnificados. Uno de los asaltantes efectuó varios disparos de arma de fuego contra el cuerpo del albañil. Las heridas de bala provocaron el fallecimiento inmediato de la víctima en la vía pública.

Los agentes de la policía provincial detuvieron a un menor de edad a las pocas horas del homicidio. La fuerza de seguridad buscó de forma intensa a los otros tres cómplices que huyeron de la escena. Los uniformados atraparon a Rosales un mes y medio después en la localidad de San Francisco Solano. La detención ocurrió durante una requisa de rutina en la intersección de las calles 889 y 830. El sospechoso portaba una pistola sin la autorización legal correspondiente en el momento de su aprehensión.

Los miembros del tribunal consideraron que la evidencia resultó insuficiente para ligar de forma directa al joven con el homicidio. La fiscalía no pudo probar la autoría material del procesado en los disparos mortales de La Matera. El tribunal aplicó una pena menor debido únicamente al revólver secuestrado en el operativo de captura de Solano. Los integrantes del TOC Número 1 divulgarán los fundamentos del veredicto el próximo 8 de agosto de 2026. La feria judicial de invierno postergará la lectura de los argumentos jurídicos de la resolución en Quilmes.