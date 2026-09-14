La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, encabezó el acto de firma de 84 títulos de propiedad en el Centro de Empleados de Comercio de Quilmes. Las autoridades gestionaron este logro a través del trabajo mancomunado entre el Municipio y la provincia de Buenos Aires. Los beneficiarios alcanzaron la seguridad jurídica de sus inmuebles mediante 41 escrituras traslativas de dominio y 43 afectaciones al régimen de protección de la vivienda familiar.

El trabajo conjunto entre las autoridades locales y los organismos provinciales permitió avanzar en la tramitación de estos documentos. La gestión contó con el respaldo de la Escribanía General de Gobierno y de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad para las carpetas bajo la Ley Pierri. La secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, acompañó a la jefa comunal en este encuentro que reunió a familias, funcionarios comunales y representantes del Gobierno bonaerense.

Eva Mieri calificó la jornada como una verdadera celebración para la comuna. La intendenta interina remarcó que detrás de cada trámite existen historias y años de espera de distintas generaciones. A su vez, la funcionaria sostuvo que el acceso a estos derechos garantiza la tranquilidad y el desarrollo de los hijos y nietos del distrito.

Por su parte, Cecilia Soler destacó la importancia de la labor coordinada entre el Estado Municipal y Provincial. La secretaria afirmó que la seguridad jurídica permite el correcto desenvolvimiento de los núcleos familiares en sus respectivos hogares.

Las actas suscriptas contemplan diversas operatorias oficiales en distintas zonas del partido. Las autoridades firmaron 54 títulos del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Estos documentos benefician a 14 vecinos de los barrios Santa Lucía, La Paz y Papeleros de Quilmes Oeste, 10 de Esperanza Grande y Covendiar en Ezpeleta, y 30 de las zonas IAPI y 270 Viviendas en Bernal Oeste.

Asimismo, la gestión sumó 29 títulos otorgados mediante la Ley 10.830 de Escrituración Social. Los beneficiarios de esta norma pertenecen a Bernal Oeste, Don Bosco, Ezpeleta y San Francisco Solano. El paquete incluyó la firma de 8 inmuebles fiscales radicados en Bernal Oeste, Quilmes Oeste y Ezpeleta por parte de la Intendenta Interina.

El encuentro incluyó la firma de 1 título tramitado bajo la Ley 24.320 de Prescripción Adquisitiva. Este caso corresponde al predio ubicado en la calle 808, entre 894 y 895, en San Francisco Solano. El Municipio recuperó este espacio a partir de los reclamos vecinales provocados por situaciones de robos y venta de drogas. El trámite comenzó luego de las intervenciones policiales y judiciales correspondientes para devolver el terreno a la comunidad.

La gestión actual acumula un total de 2.696 títulos entregados a las familias del distrito. Los trámites de la Escribanía General de Gobierno representan 1.805 del total, mientras que 891 casos corresponden a la Ley Pierri. El Municipio cuenta además con aproximadamente 400 expedientes concluidos a la espera de la fecha formal de entrega por parte del Gobierno provincial.