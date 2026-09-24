Agentes de la Patrulla Urbana frustraron robo en Quilmes centro

Los agentes de la Patrulla Urbana Municipal de Quilmes aprehendieron a un delincuente escondido dentro de un contenedor de residuos durante la madrugada de este jueves en la esquina de Conesa y Brown. El personal preventivo acudió al lugar tras recibir una alerta sobre el ingreso del sospechoso a un local gastronómico cercano. Los efectivos redujeron de inmediato al individuo y recuperaron los bienes sustraídos antes del arribo de las fuerzas de seguridad provinciales.

La alerta temprana permitió el rápido desplazamiento de las patrullas municipales hacia la zona comercial. El sospechoso intentó evadir la presencia de los móviles mediante una maniobra evasiva dentro del recipiente de basura. Los inspectores detectaron la posición del sujeto y procedieron a su inmovilización en la vía pública.

La inspección posterior sobre el comercio situado en la intersección de Conesa y Lavalle reveló la rotura del cristal de acceso. El delincuente dañó la vidriera de la fachada y sustrajo una caja del establecimiento gastronómico.

Los agentes de la Patrulla Urbana preservaron la escena del delito para garantizar las pericias judiciales. El personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires tomó la custodia del aprehendido e inició las actuaciones legales correspondientes por tentativa de robo.