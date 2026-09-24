Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Quilmes-Hudson-Berazategui

Agentes de la Patrulla Urbana frustraron robo en Quilmes centro

Por Redacción

Los agentes de la Patrulla Urbana Municipal de Quilmes aprehendieron a un delincuente escondido dentro de un contenedor de residuos durante la madrugada de este jueves en la esquina de Conesa y Brown. El personal preventivo acudió al lugar tras recibir una alerta sobre el ingreso del sospechoso a un local gastronómico cercano. Los efectivos redujeron de inmediato al individuo y recuperaron los bienes sustraídos antes del arribo de las fuerzas de seguridad provinciales.

La alerta temprana permitió el rápido desplazamiento de las patrullas municipales hacia la zona comercial. El sospechoso intentó evadir la presencia de los móviles mediante una maniobra evasiva dentro del recipiente de basura. Los inspectores detectaron la posición del sujeto y procedieron a su inmovilización en la vía pública.

La inspección posterior sobre el comercio situado en la intersección de Conesa y Lavalle reveló la rotura del cristal de acceso. El delincuente dañó la vidriera de la fachada y sustrajo una caja del establecimiento gastronómico.

Los agentes de la Patrulla Urbana preservaron la escena del delito para garantizar las pericias judiciales. El personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires tomó la custodia del aprehendido e inició las actuaciones legales correspondientes por tentativa de robo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?