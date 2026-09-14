Alerta en Quilmes: cayó una peligrosa banda narco tras una persecución policial

La Policía bonaerense atrapó a dos delincuentes tras una intensa persecución a pie durante la jornada del domingo en el barrio El Monte de Quilmes. El procedimiento policial permitió el secuestro de más de mil dosis de cocaína, una pistola calibre .45 y medio millón de pesos en efectivo. Los efectivos neutralizaron una vivienda que la banda utilizaba como punto clandestino para el acopio y el fraccionamiento de estupefacientes.

El operativo comenzó cuando las fuerzas de seguridad intentaron identificar a dos individuos sospechosos en la intersección de las calles Mozart y Suipacha. Los imputados ignoraron la voz de alto de los uniformados e iniciaron la huida a toda velocidad hacia el interior del vecindario. La patrulla persiguió a los fugitivos a lo largo de varias cuadras hasta que los sospechosos ingresaron a un inmueble de la zona.

Los agentes policiales redujeron a los imputados dentro de la propiedad e inspeccionaron todas las habitaciones de la finca. Las autoridades hallaron más de mil envoltorios fraccionados con cocaína listos para la venta ilegal en el mercado local. El personal policial incautó la pistola calibre .45 con sus correspondientes cargadores y proyectiles intactos.

El registro del lugar reveló además varias prendas de vestir similares a los uniformes oficiales de las fuerzas de seguridad. Los efectivos contaron el dinero en efectivo hallado en la escena e incautaron una suma que superó los 500 mil pesos argentinos.

Las fuerzas policiales trasladaron a los dos aprehendidos hacia la dependencia correspondiente para formalizar el inicio de las actuaciones legales. Los detenidos quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia para la declaración indagatoria. El fiscal de la causa ordenó la realización de pericias balísticas sobre el armamento y análisis químicos sobre el material estupefaciente secuestrado.