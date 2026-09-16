Alerta en Quilmes: la UNQ necesita donaciones desesperadas para alimentar a miles

El Programa Supersopa de la Universidad Nacional de Quilmes lanzó una nueva campaña de donaciones mediante la difusión de sus canales digitales durante el miércoles 16 de septiembre en Quilmes. La iniciativa busca recaudar fondos para financiar la producción de alimentos destinada a comedores, escuelas y organizaciones sociales del distrito. El incremento paulatino en la demanda de asistencia alimentaria y la caída de las contribuciones económicas pusieron en riesgo la sostenibilidad del proyecto institucional.

La planta de producción alcanzó un récord histórico durante el año 2025 tras elaborar más de 420 mil porciones de guiso y sopa. Sin embargo, los responsables del área advirtieron que la situación económica de 2026 modificó drásticamente el escenario operativo. Un número creciente de entidades comunitarias solicita ayuda diaria, mientras que los aportes financieros que sostienen la compra de insumos disminuyeron en los últimos meses.

Los coordinadores del proyecto precisaron la equivalencia de las contribuciones financieras para incentivar la participación ciudadana. Un aporte individual de 5.000 pesos cubre el costo de elaboración de cinco platos de comida. La acumulación de diez donaciones de ese monto permite financiar la producción de una lata completa de Supersopa, volumen que rinde aproximadamente 50 porciones nutritivas.

Anahí Cuellas, directora de Supersopa, explicó a la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ que la planta funciona como un termómetro directo de la realidad social. La funcionaria destacó que muchas personas que colaboraban habitualmente con el programa perdieron la capacidad de realizar donaciones periódicas debido a las dificultades económicas actuales.

El Programa Supersopa elabora alimentos nutricionalmente equilibrados con fines estrictamente sociales y distribuye la producción sin costo entre las instituciones registradas. La planta universitaria mantiene también un rol activo en la atención de emergencias humanitarias, con intervenciones destacadas como la asistencia enviada a los damnificados por las inundaciones de Bahía Blanca en 2025.

La campaña de recaudación apunta a sumar nuevos aportantes individuales e institucionales en las próximas semanas. La continuidad de la producción depende de la respuesta de la comunidad para satisfacer la demanda creciente de los sectores más vulnerables de la región.