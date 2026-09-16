Alerta máxima en Quilmes y Berazategui: ciberdelincuentes captaron a 56 menores de edad

La UFIJ N.º 8 de Berazategui identificó a 56 menores de edad como víctimas de ciberdelitos tras una serie de relevamientos judiciales desarrollados entre mayo y agosto de este año en las localidades de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela. La fiscalía detectó estos casos a través de tareas de investigación, análisis tecnológico y trabajo interdisciplinario contra la explotación e integridad sexual en entornos digitales.

El informe oficial elaborado por el fiscal Ernesto Daniel Ichazo reveló que 36 víctimas resultaron individualizadas de manera directa por los investigadores. En tanto, las autoridades trabajan en la identificación completa de otras 20 personas afectadas que surgieron dentro de expedientes colectivos. Este último grupo representa el 35,7% del volumen total del relevamiento judicial.

Las niñas y adolescentes mujeres conforman el 88,9% de los casos individualizados en la región. Asimismo, la franja etaria comprendida entre los 13 y los 15 años de edad reúne el 52,8% de los registros analizados. La distribución geográfica ubica a Berazategui con el mayor índice de incidencia al concentrar el 41,7% de los hechos, seguida por Florencio Varela con el 33,3% y Quilmes con el 25%.

Las investigaciones judiciales precisaron las plataformas digitales utilizadas para concretar el primer contacto con las víctimas. Instagram encabezó los registros con el 30,6% de las interacciones, WhatsApp acumuló el 22,2% y TikTok alcanzó el 19,4%. Los delincuentes también emplearon juegos en red y aplicaciones de mensajería como Free Fire, Roblox y Snapchat.

Las situaciones investigadas traspasaron con frecuencia el entorno puramente virtual. La fiscalía comprobó que en el 33,3% de los casos individualizados existió un encuentro presencial posterior entre el imputado y la víctima.

El relevamiento expuso que los agresores no siempre constituyeron personas ajenas al círculo íntimo. Si bien en el 58,3% de los expedientes no existía conocimiento previo, el 41,7% restante involucró a personas con relación o cercanía previa. El listado de imputados incluyó a familiares, vecinos, docentes, exparejas y compañeros de las víctimas.

Las pruebas recolectadas confirmaron la presencia de material relacionado con violencia y explotación sexual infantil en el 55,6% de las causas. Los peritos judiciales detectaron además el empleo de herramientas de inteligencia artificial para generar o difundir representaciones digitales de menores de 18 años.

La UFIJ N.º 8 de Berazategui continúa con las diligencias de análisis informático para avanzar en la persecución penal de los imputados. Las autoridades enfocan sus esfuerzos en la detección temprana de nuevos casos y en la protección integral de las víctimas de la zona sur.