Algo nublado y calor en Quilmes y Berazategui

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores el cielo estará algo nublado, con registros térmicos que irán de los 21 a los 30 grados.

Para el sábado se anticipa una jornada con temperaturas de entre 20 y 28 grados, con lluvias en la madrugada y la mañana. Por la tarde el cielo permanecerá parcialmente nublado.

El domingo seguirán las nubes pero no se esperan lluvias. El termómetro irá desde una mínima de 17 grados a una máxima de 26, con vientos soplando del este.