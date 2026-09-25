Amenaza de bomba en el Banco Provincia de Quilmes centro

Las fuerzas de seguridad desplegaron este jueves un amplio operativo de prevención en la sucursal del Banco Provincia de Quilmes Centro tras una amenaza de bomba. El personal policial aplicó los protocolos de emergencia a las 18:26 horas mediante la evacuación del edificio ubicado en la intersección de las calles Rivadavia y Almirante Brown. Los efectivos interrumpieron el tránsito vehicular a una cuadra a la redonda para garantizar la seguridad de los peatones. La Brigada de Explosivos inspeccionó cada sector del predio y constató la falsedad de la alerta.

El procedimiento provocó momentos de incertidumbre entre los clientes y los empleados bancarios. La rápida intervención de las autoridades permitió evacuar la totalidad del inmueble de manera ordenada. Las patrullas policiales y el personal del área de Tránsito delimitaron un perímetro perimetral para evitar la circulación vehicular en una de las zonas más transitadas del distrito.

Los especialistas de la Brigada de Explosivos ingresaron a las instalaciones con el equipo técnico adecuado. Los peritos recorrieron los distintos pisos, las oficinas administrativas y el sector de cajeros automáticos. La revisión exhaustiva de las dependencias arrojó un resultado negativo tras desestimar la presencia de materiales peligrosos u objetos sospechosos.

El operativo afectó el normal desarrollo de la jornada comercial en el área céntrica. La interrupción de la circulación generó demoras considerables y complicaciones en el desplazamiento de las líneas de colectivos que transitan por la zona. Las autoridades liberaron los accesos viales y restablecieron la rutina normal en la zona comercial una vez finalizadas las tareas de inspección.