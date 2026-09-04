Amenazan con armas a conocidos proteccionistas de animales en Berazategui

Seis desconocidos armados a caballo irrumpieron por la fuerza y amenazaron de muerte a los integrantes de la Fundación Planeta Vivo durante la jornada de este martes en el predio de la localidad de El Pato, en Berazategui. El grupo de agresores derribó un portón de acceso, golpeó a personal del lugar y mencionó datos precisos de la familia del referente Fernando Pieroni. El personal de la Comisaría Berazategui 5° intervino de forma inmediata en el sitio para iniciar las actuaciones correspondientes.

Los atacantes mostraron elementos intimidatorios y uno de los sujetos exhibió un arma de fuego en la cintura según los registros en video. El presidente de la organización confirmó que las intimidaciones incluyeron menciones explícitas a su pareja y a su hija.

La principal hipótesis vincula el violento episodio con las constantes intervenciones que realiza la entidad contra el maltrato animal. La fundación lidera investigaciones sobre criaderos clandestinos y coordina rescates de equinos en conjunto con la Justicia y las fuerzas de seguridad.

El inmueble atacado funciona bajo la modalidad de comodato por diez años otorgado por el Municipio de Berazategui. La institución utiliza las instalaciones como un centro de rescate y rehabilitación de especies silvestres.

Los responsables de la ONG radicaron la denuncia penal y aportaron el material audiovisual a las autoridades judiciales. Las fuerzas policiales avanzan con las diligencias para identificar a los atacantes que utilizaron caballos para concretar la irrupción.

