La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, anunció este jueves 26 de noviembre un incremento salarial del 5,5% y un bono extraordinario de $250.000 para los trabajadores municipales mediante una publicación en sus redes sociales tras reunirse con el gremio en el distrito de Quilmes.

El anuncio oficial llegó después de un encuentro entre la funcionaria y los representantes del sindicato de trabajadores municipales. La mandataria local comunicó la novedad a través de sus redes sociales y precisó que el incremento del 5,5% elevará el aumento anual acumulado sobre el salario básico al 24%.

La jefa comunal de Quilmes también destacó que la recomposición anual se ubicará entre el 27% y el 30% según cada categoría laboral al sumar los bonos entregados a lo largo del año con las subas salariales.

La dirigente afirmó que el Municipio reconoce el trabajo cotidiano de quienes cuidan Quilmes y defiende el poder adquisitivo del personal.El beneficio previsto para diciembre reunirá una suba del 5,5% en los haberes y un bono de $250.000 destinado a las trabajadoras y los trabajadores del municipio quilmeño.