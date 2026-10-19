Anuncian drásticos recortes de colectivos que afectan la zona

Cámaras empresarias del transporte recortaron drásticamente las frecuencias nocturnas de 104 líneas de jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires desde este lunes 19 de octubre de 2026 debido a una grave crisis financiera. Las compañías anunciaron la medida a través de un comunicado conjunto por la falta de actualización en los subsidios estatales y el congelamiento de la tarifa mínima en 742 pesos. La decisión afecta directamente a miles de vecinos de Quilmes, Bernal, Ezpeleta y San Francisco Solano que utilizan diariamente los servicios para trasladarse hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Las líneas 22, 85, 98, 148 y 159 figuran en el listado oficial difundido por el sector empresario. Estos recorridos conectan distintos puntos estratégicos del distrito con la Capital Federal para el traslado cotidiano de trabajadores y estudiantes.

Las entidades CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA denunciaron un desfase financiero superior a los cuarenta mil millones de pesos entre junio y octubre. El costo real estimado de cada pasaje sin subsidios alcanza los dos mil cuatrocientos noventa pesos, según detallaron las operadoras en el informe técnico.

Las empresas priorizarán la reducción de los servicios nocturnos ante la escasez de recursos presupuestarios. Esta situación provocará demoras prolongadas en las paradas y mayores complicaciones para combinar con los servicios ferroviarios.

Las negociaciones entre las cámaras sectoriales y el Gobierno nacional continúan abiertas para evitar un colapso total de la red de transporte público. Las autoridades recomendaron a los usuarios consultar las aplicaciones de movilidad urbana antes de salir de sus hogares para verificar los horarios vigentes.