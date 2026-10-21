Anuncio de lloviznas para hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores el cielo estará mayormente nublado y con probables lluvias y chaparrones por la noche. En tanto que la temperatura mínima será de 14 grados y la máxima de 21.

El jueves estará inestable, con tormentas aisladas a partir de la tarde. La mínima será de 15 grados y la máxima de 21.

Para el viernes se esperan lloviznas y chaparrones, con registros de entre 15 y 20 grados.