Anuncios de tormentas en Quilmes y Berazategui

Este miércoles en la Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores se espera una jornada inestable. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas durante toda la jornada, con temperaturas de entre 14 y 19 grados.

El jueves podrían registrarse lluvias aisladas por la mañana y cielo nublado durante el resto de la jornada, con registros térmicos que irán de los 14 a los 17 grados.

El viernes la temperatura mínima será de 13 grados y la máxima de 17 grados, con viento del sur y cielo nublado.