El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires anunció los integrantes de las ternas para renovar cargos clave en el Departamento Judicial Quilmes durante la jornada del viernes 11 de septiembre de 2026. Los consejeros votaron la nómina oficial mediante una sesión especial y enviaron las listas aprobadas al Poder Ejecutivo para la selección final de los magistrados. La medida busca cubrir la vacante para un puesto en la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal y otro puesto en la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial. Esta decisión institucional permitirá agilizar las causas pendientes en toda la jurisdicción del Sur del Conurbano.

Para la vacante de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, los integrantes seleccionados para la terna principal son Andrea Vanina Calaza, Manuel Andrés Freire y Santiago Emmanuel Zurzolo Suárez. Además, los organismos competentes definieron la lista complementaria con los nombres de Ignacio Miguel Del Castillo, María Fernanda Billone, Fabián Gustavo Cañón, Lucas Mauricio Rodríguez Domski y Carmen Viviana Ibarra.

Para la cobertura del cargo en la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, el cuerpo seleccionador conformó la terna postulante con Sergio Enrique Alvarez, Pablo Horacio Ferrari y Andrea Itatí Roll Bianciotto. La nómina de la lista complementaria asignada para este fuero incluye a Natalia Eva Torres Santome, Christian Mariano Magnoni, Federico Pablo Notrica, Gabriela Antonia Paladin y Romina Ruth Minetti.

El Poder Ejecutivo recibirá estas designaciones y evaluará los perfiles de cada candidato. La decisión final avanzará hacia el Senado provincial para la aprobación del pliego correspondiente. Este procedimiento completará el esquema de autoridades en los tribunales del distrito.