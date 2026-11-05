Apedrean micros escolares de egresados en la autopista a la altura de Quilmes

Un grupo de desconocidos atacó a piedrazos este miércoles por la tarde dos colectivos de larga distancia de la empresa Plusmar que trasladaban a estudiantes en viaje de egresados sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de la localidad bonaerense de Quilmes, mediante el lanzamiento de objetos contundentes contra las ventanillas laterales mientras los vehículos circulaban con sentido hacia La Plata.

Los ataques vandálicos se registraron de manera consecutiva en los kilómetros 18 y 21 de la traza vial. Afortunadamente, los episodios de violencia urbana no provocaron personas heridas ni lesionadas entre los pasajeros, aunque causaron roturas materiales y profundos momentos de zozobra.

Uno de los micros transportaba a treinta y ocho alumnos de entre once y doce años de edad, quienes viajaban acompañados por diez padres procedentes de diferentes establecimientos educativos de la provincia de Córdoba. El contingente escolar regresaba de una excursión recreativa en el bioparque Temaikèn y continuaba su trayecto con destino final en la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú cuando sufrió la agresión.

Un objeto contundente impactó de lleno contra una de las ventanillas laterales derechas de la unidad principal y destruyó el cristal. Ante la gravedad de la situación, los choferes detuvieron la marcha de los colectivos sobre la banquina de la autopista para facilitar la llegada del personal policial y verificar el estado de los menores.

A pesar de que el chofer y la coordinadora responsable del traslado manifestaron ante los efectivos que preferían no radicar una denuncia formal, las autoridades policiales iniciaron actuaciones de oficio con la intervención directa de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 del Departamento Judicial Quilmes.

Los investigadores judiciales analizan minuciosamente los registros fílmicos provistos por las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del corredor vial para identificar a los autores de los piedrazos. En paralelo, el personal motorizado del Escuadrón Cóndor implementó operativos de patrullaje preventivo en la zona para garantizar la seguridad de los automovilistas.