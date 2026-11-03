Argentino de Quilmes cayó ante Brown de Adrogué

El plantel profesional del club Argentino de Quilmes perdió por 1 a 0 frente a su par de Brown de Adrogué mediante un tanto anotado en el complemento por Nicolás Meaurio este lunes 2 de noviembre de 2026 en el estadio de la Barranca, lo que sentenció el cierre de la temporada oficial en la Primera B Metropolitana. El equipo local finalizó el campeonato en el puesto 17 de la tabla general tras acumular 47 unidades a lo largo del certamen.

El único tanto del encuentro llegó a los 34 minutos del segundo tiempo cuando el delantero Nicolás Meaurio concretó la conquista para el conjunto visitante. Esa anotación selló una victoria fundamental para lasaspiraciones deportivas del Tricolor en la lucha por evitar el descenso a la Primera C.

Con este resultado adverso para los intereses locales, Brown de Adrogué alcanzó los 45 puntos y trepó hasta la posición 20 del campeonato. De esta manera, el equipo visitante logró mantenerse en la categoría de forma agónica en una definición simultánea que también dependía del resultado registrado entre San Martín de Burzaco y UAI Urquiza.

La pelea institucional y deportiva por la permanencia mantuvo en vilo a los simpatizantes debido a que los partidos se disputaron en simultáneo. El conjunto de UAI Urquiza no pudo sumar los puntos necesarios y descendió de categoría al terminar dos unidades por debajo de la línea de Argentino de Quilmes.

En cuanto al futuro deportivo de la institución quilmeña, trascendió que el director técnico Marcos Flores continuaría al frente del plantel profesional de cara a la próxima temporada, pese a una irregular campaña que dejó al Mate lejos de los puestos de vanguardia. La dirigencia planifica el armado del equipo para revertir la imagen futbolística exhibida durante este año.

Tras la aparición de varios pasacalles en las inmediaciones del estadio con mensajes que convocan a trabajar por un club protagonista en 2027, la comisión directiva oficializó la convocatoria a los socios y socias para participar de la Asamblea General Ordinaria. El encuentro institucional se realizará el próximo 29 de noviembre de 2026 en el microestadio "Cholo Morguen", ubicado en la calle Alsina 771 de Quilmes.

La primera citación formal de la asamblea se fijó para las 9 de la mañana, mientras que la segunda convocatoria tendrá lugar a las 10. Uno de los principales puntos del orden del día consistirá en la consideración formal de la Memoria y el Balance correspondientes a los ejercicios económicos 2024/2025 y 2025/2026, documentación clave para que los asociados evalúen la situación financiera de la institución.