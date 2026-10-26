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Quilmes-Hudson-Berazategui

Argentino de Quilmes venció a Deportivo Armenio y sigue en la Primera B

Por Redacción

Argentino de Quilmes derrotó a Deportivo Armenio por 1 a 0 como visitante en Ingeniero Maschwitz este sábado 24 de octubre de 2026 mediante un gol de su capitán, Marcelo Vega, y aseguró su permanencia matemática en la categoría.

El equipo de la Barranca concretó una victoria fundamental para su tranquilidad institucional y deportiva. El capitán Marcelo Vega marcó el único tanto del partido y otorgó tres unidades clave que alejaron definitivamente al conjunto quilmeño de la zona roja del descenso.

La escuadra visitante amplió la diferencia en la tabla acumulada. La institución quilmeña sacó ocho puntos de ventaja sobre UAI Urquiza cuando solo restan seis unidades en juego para la finalización del torneo oficial. Esta distancia matemática garantizó la continuidad del club en la Primera B Metropolitana.

El plantel dirigido tácticamente cortó una mala racha de cinco fechas sin triunfos. El rendimiento colectivo mejoró notablemente en el estadio rival y permitió cumplir el objetivo principal trazado para la actual temporada futbolística.

Los dirigentes programaron el próximo partido oficial en condición de local. Argentino de Quilmes recibirá a Brown de Adrogué en la Barranca durante la última jornada del campeonato para celebrar la permanencia junto a todos sus simpatizantes.

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