Arranque con sol, pero con anuncios de lluvias en Quilmes y Berazategui

El Servicio Meteorológico Nacional informó que Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores experimentaran este jueves 29 de octubre una jornada marcada por chaparrones persistentes y tormentas aisladas. Los habitantes enfrentarán temperaturas que oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 22 grados de máxima.

Las condiciones meteorológicas inestables continuarán durante el día viernes en todo el territorio bonaerense. El organismo oficial pronosticó la persistencia de tormentas y chaparrones con registros térmicos que treparán desde los 14 hasta los 23 grados, acompañados por la presencia de vientos provenientes del sector noreste.

La situación climática mejorará notablemente a partir del fin de semana para alivio de los vecinos. El pronóstico extendido anticipó que el sábado registrará un cielo parcialmente nublado sin probabilidad de precipitaciones y una temperatura máxima que alcanzará los 24 grados.