Arranque fresco y nublado, luego mejora en Quilmes y Berazategui

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Quilmes, Berazategui, Hudson y alrededores una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 9 y 19 grados, con viento del sur.

El jueves se espera un aumento de la nubosidad, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 17, con viento del sur y ráfagas de hasta 50 km/h.

El viernes la temperatura irá de los 9 a los 19 grados, con viento del noreste y cielo algo nublado.