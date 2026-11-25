La Seccional Quilmes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó al municipio de Quilmes un urgente aumento salarial, un bono extraordinario de fin de año y la apertura de paritarias mediante una nota formal presentada ante el Ejecutivo local en el distrito quilmeño.

El sindicato expuso en el escrito dirigido al Ejecutivo municipal la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a las políticas nacionales que se expresan en una alta inflación y en los permanentes tarifazos en servicios esenciales como luz, agua, gas y transporte.

El gremio solicitó que el incremento inmediato impacte en el salario básico, alcance a los jubilados y las jubiladas municipales e incluya también al personal contratado.

La nota señaló que el Ejecutivo quilmeño incumple la ley de convocatoria a paritarias al no llamar efectivamente a ATE a la instancia de negociación. El texto remarcó que esta conducta vulnera el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a participar de la negociación a través de su representación sindical.

El escrito que el sindicato envió al municipio agregó que la adopción unilateral de decisiones salariales mantiene pendiente el cumplimiento de esta obligación legal.