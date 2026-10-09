Atención mujeres de Quilmes lanzan una inédita campaña de salud que beneficia a socias

El Quilmes Atlético Club y el Hospital Zonal General de Agudos Doctor Isidoro Iriarte lanzaron una propuesta conjunta de acceso a mamografías gratuitas con turnos protegidos durante este mes de octubre en Quilmes. Ambas instituciones organizaron esta iniciativa de prevención mediante la asignación de turnos especiales para socias y la entrega de 320 cupos por demanda espontánea para la comunidad general. La campaña busca promover los controles médicos obligatorios y facilitar la detección temprana del cáncer de mama entre la población local.

La medida beneficia de forma directa a las socias del club que tienen entre 40 y 75 años de edad. Las participantes no deben haberse realizado el estudio correspondiente durante el último año calendario. Las autoridades de ambas entidades impulsan la acción bajo el lema "Prevenir también es cuidar" para acercar herramientas concretas de salud a las vecinas.

El estudio mamográfico constituye una herramienta médica fundamental para la detección precoz de anomalías en el tejido mamario. La realización oportuna del diagnóstico permite la identificación de lesiones en etapas iniciales y garantiza un tratamiento efectivo.

El Hospital Iriarte dispondrá además de 320 turnos adicionales para la comunidad no asociada a la institución deportiva. Esta entrega masiva de cupos responde a los lineamientos de la campaña provincial impulsada por el Ministerio de Salud bonaerense durante todo el mes de octubre.

Las personas interesadas en obtener uno de los turnos generales deberán concurrir el próximo 19 de octubre al hall central del centro médico. El personal sanitario realizará actividades de concientización sobre la salud femenina y entregará las citas correspondientes a los asistentes.

Las socias habilitadas de la institución cervecera pueden registrar sus datos personales a través del formulario digital del club. La iniciativa conjunta consolida las acciones de prevención epidemiológica en todo el partido de Quilmes durante las jornadas de concientización.