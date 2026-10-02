Atrapan a delincuente que aterrorizaba a los comerciantes en Solano

Efectivos de la Policía detuvieron a dos jóvenes de 21 y 22 años tras una serie de allanamientos ejecutados en Quilmes, Claypole y Guernica durante las últimas horas. Los agentes policiales identificaron a los sospechosos mediante el análisis de cámaras de seguridad y redes sociales por el asalto a mano armada cometido contra un local de telefonía en San Francisco Solano. Las fuerzas de seguridad secuestraron un automóvil Volkswagen Gol Trend utilizado en el hecho e interceptaron en la vía pública al prófugo apodado "El Monito", quien registraba cuatro pedidos de captura activos.

El hecho delictivo ocurrió el pasado 6 de agosto en el centro comercial de San Francisco Solano. Tres hombres armados ingresaron al comercio, amenazaron a los empleados y sustrajeron varios teléfonos celulares antes de emprender la huida. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 del Departamento Judicial Quilmes, con la dirección del fiscal Javier Barrera, tomó la conducción de las diligencias.

Personal de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales inició las tareas de campo. Los peritos recolectaron testimonios de vecinos y revisaron las filmaciones de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. Las imágenes permitieron detectar la presencia del automóvil Volkswagen Gol Trend durante la fuga de los ladrones.

Los investigadores rastrearon al titular del vehículo y localizaron las fincas que frecuentaba el sujeto. La Policía identificó al segundo delincuente a través del material fotográfico de los perfiles de redes sociales. La comparación de los rostros confirmó que el acusado de 22 años poseía cuatro pedidos de captura previos por robo agravado, uso de arma de fuego y encubrimiento.

El juzgado de garantías autorizó las órdenes de allanamiento para los domicilios señalados en Quilmes y Claypole. Los uniformados aprehendieron al primer sospechoso en uno de los inmuebles y secuestraron elementos de interés para el expediente.

Los efectivos policiales determinaron el paradero de "El Monito" en la localidad de Guernica. Las patrullas montaron una guardia encubierta y concretaron la aprehensión del prófugo en la vía pública. Los agentes incautaron el automóvil involucrado, dos teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.

Los dos aprehendidos quedaron a disposición de la fiscalía bajo la imputación del delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda. La Policía de Quilmes continúa con los rastreajes para dar con el paradero del tercer integrante de la banda delictiva.