Atrapan a falsos doctores que operaban ambulancias en Quilmes y Berazategui

Efectivos de la Policía detuvieron a nueve personas y aprehendieron a otras veinte este miércoles en Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y otros distritos bonaerenses tras treinta y ocho allanamientos ordenados por la Justicia. La investigación judicial encabezada por el fiscal Darío Provisionato desarticuló una banda criminal que facturaba prestaciones médicas inexistentes mediante una empresa de ambulancias privadas. Los falsos profesionales atendían pacientes sin habilitación oficial y utilizaban ambulancias adulteradas para concretar la estafa contra obras sociales.

La organización delictiva operaba desde el partido de Florencio Varela bajo la dirección de una pareja de nacionalidades peruana y argentina. Los sospechosos consiguieron contratos de traslados sanitarios destinados a las entidades PAMI, IOMA y OSUTHGRA.

Los choferes y acompañantes de los vehículos simulaban la atención profesional a pesar de carecer de títulos oficiales. Los falsos médicos utilizaban indumentaria sanitaria e instrumental médico para engañar a las víctimas.

Las escuchas telefónicas ordenadas sobre trece líneas revelaron graves irregularidades durante las prácticas de urgencia. Los coordinadores de la empresa daban instrucciones telefónicas para que el personal sin formación realizara suturas a pacientes heridos dentro de las unidades móviles sin condiciones de asepsia.

La maniobra incluyó la emisión de facturas apócrifas y sobreprecios por servicios nunca prestados. La estructura desviaba los fondos ilícitos a través de sociedades pantalla, contratos simulados y balances adulterados.

Los uniformados incautaron siete ambulancias, sumas millonarias en pesos y dólares, cincuenta y siete teléfonos celulares, cinco computadoras y numeroso instrumental quirúrgico. Los peritos hallaron veintidós sellos médicos, sesenta y cinco sellos de instituciones sanitarias, medicamentos y recetarios en blanco pertenecientes a la firma Serca Omni Salud S.A.

Los agentes hallaron además autopartes de un vehículo con pedido de secuestro vigente por robo automotor en Lomas de Zamora. Los veintinueve sospechosos quedaron a disposición del juez de Garantías Marcelo Villagra en el marco de la causa penal abierta.