Atrapan a seis delincuentes tras un insólito robo de bicicletas

Efectivos de la Comisaría Berazategui Primera aprehendieron a seis hombres tras una persecución policial desplegada en el cruce de las avenidas Vergara y 7 durante las últimas horas. Los agentes policiales interceptaron una camioneta Ford F-100 blanca luego de recibir la alerta de una vecina por un robo perpetrado en una vivienda situada en las calles 130 y 6. La fuerza de seguridad recuperó dos bicicletas rodado 29 que los sospechosos trasladaban en la caja del vehículo tras ingresar al domicilio de la víctima.

El hecho delictivo comenzó durante un patrullaje de rutina por la calle 130, entre 8 y 9. Los uniformados observaron el momento preciso en el que tres hombres subieron a toda prisa a la camioneta e iniciaron la huida hacia la calle 9. La maniobra sospechosa motivó un operativo candado que culminó con la interceptación de los fugitivos a los pocos metros.

Los efectivos redujeron e identificaron en el lugar a los seis ocupantes del rodado, identificados como S. Rodrigo, P. Ezequiel, S. Ángel, S. Geremías, C. Javier y T. Miguel. La inspección del vehículo permitió hallar dos bicicletas de las marcas Overtech y SLP, las cuales coincidían con la descripción brindada por la damnificada en su denuncia.

La Fiscalía de turno dispuso la inmediata aprehensión de los seis implicados y el secuestro del vehículo junto a los rodados recuperados. Las autoridades judiciales iniciaron las actuaciones correspondientes bajo la carátula de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda para determinar la responsabilidad de cada uno de los arrestados.