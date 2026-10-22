Atrapan en Avellaneda al narco buscado por robo en Quilmes

Efectivos de la Policía detuvieron a un hombre conocido como “Harry Potter” durante una serie de allanamientos realizados este martes en Avellaneda, en el marco de una investigación judicial por intento de homicidio y por el robo de una camioneta Toyota Hilux ocurrido en el distrito de Quilmes.

El procedimiento judicial incluyó siete órdenes de allanamiento y dos órdenes de detención, con la intervención de la UFI N° 3 y del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. La policía detuvo al sujeto acusado de tenencia ilegal de arma de guerra y secuestró una pistola Glock calibre 9 milímetros junto con cinco municiones en el domicilio allanado.

El informe policial detalló que el sospechoso registraba una orden de captura activa por homicidio agravado en grado de tentativa y un pedido de detención por robo agravado solicitado por la UFI N° 1 de Moreno. Las tareas investigativas de los uniformados permitieron establecer que el individuo participó en el robo de un vehículo utilitario en la zona de Quilmes Oeste durante el mes de julio.

La investigación por el violento ataque en Avellaneda se originó a partir de un hecho cometido el 16 de septiembre, cuando un hombre de 34 años ingresó al Hospital Fiorito con heridas de bala en la cabeza y en el abdomen. Los testimonios recogidos en la causa determinaron que ambos involucrados protagonizaron un enfrentamiento armado previo tras una discusión vecinal.

La fiscalía interviniente avaló todas las actuaciones policiales y dispuso el arresto de los dos sospechosos involucrados en los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilegal de armas.