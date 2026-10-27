Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
A la altura de Ezpeleta

Corte total en la Autopista La Plata Buenos-Aires y el tránsito es un caos

Por Redacción

La Autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de la localidad de Ezpeleta, Quilmes, se encuentra cortada sentido a la capital provincial, por lo que los conductores sufren largas filas y circular es un verdadero caos.

"Corte de calzada en el km 23,5 sentido a La Plata por manifestación social", informaron desde la cuenta oficial de AUBASA.

Según se pudo saber, se trata de trabajadores municipales nucleados en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), que llevan a cabo un piquete en reclamo de mejoras salariales.

-NOTICIA EN DESARROLLO-

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?