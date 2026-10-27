La Autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de la localidad de Ezpeleta, Quilmes, se encuentra cortada sentido a la capital provincial, por lo que los conductores sufren largas filas y circular es un verdadero caos.

"Corte de calzada en el km 23,5 sentido a La Plata por manifestación social", informaron desde la cuenta oficial de AUBASA.

Según se pudo saber, se trata de trabajadores municipales nucleados en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), que llevan a cabo un piquete en reclamo de mejoras salariales.

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