Avance en obras para nueva escuela secundaria en el barrio La Matera

La intendenta interina Eva Mieri supervisó este jueves las obras de la nueva escuela secundaria en el barrio La Matera mediante un recorrido inspectivo por el predio. La funcionaria comunal encabezó la recorrida junto a autoridades locales para fiscalizar la reanudación del proyecto con financiamiento 100% municipal. Los trabajos avanzan en el predio de la calle 890 entre 815 y 816, en Quilmes Oeste, tras la interrupción del aporte económico del Gobierno Nacional.

Eva Mieri cuestionó la postura del Presidente Javier Milei respecto a la obra pública durante el desarrollo de la visita. La jefa comunal remarcó la importancia de saldar una demanda histórica de los vecinos del barrio. Asimismo, enfatizó que la gestión local asumió la responsabilidad de completar los trabajos para garantizar el acceso a la formación estatal.

La secretaria de Educación y Culturas Evangelina Ramírez destacó la relevancia de asegurar educación de cercanía para la juventud de la zona. La funcionaria municipal explicó que la continuidad del proyecto fortalece las políticas públicas iniciadas por la intendenta Mayra Mendoza. A su vez, subrayó que el acceso a la enseñanza secundaria transforma el futuro de los estudiantes.

La infraestructura escolar contará con una superficie cubierta de aproximadamente 1.200 metros cuadrados. La planta baja albergará dos aulas grandes, sanitarios docentes, un baño adaptado para personas con movilidad reducida, la dirección, la secretaría, el salón de usos múltiples, una sala de máquinas, el patio descubierto y los pasillos de circulación. La planta alta dispondrá de cuatro aulas adicionales, una sala multimedia, una biblioteca, la sala de preceptores, grupos sanitarios y espacios de circulación.

La construcción del establecimiento completa la trayectoria escolar obligatoria en un único polo educativo. El predio funciona junto a la Escuela Primaria N° 87 "René Favaloro" y el Jardín de Infantes N° 962 "La Matera". La obra pertenecía originalmente a un convenio tripartito entre Nación, Provincia y Municipio, pero la comuna absorbió la totalidad del presupuesto luego de la interrupción del financiamiento nacional.

La jornada contó con la participación del secretario de Servicios Públicos Sebastián García y la subsecretaria de Educación Florencia Sierra. El director general de Educación Leonardo Casazza y el director general de Infraestructura Santiago Brardinelli también acompañaron la inspección. La comitiva incluyó al director de la Base Operativa de La Matera Pablo Paredes, la inspectora jefa Distrital Florencia Elvino, la directora Isabel Ríos Marín, la directora Angélica Rojas y el presidente del Consejo Escolar Gustavo Lappano.