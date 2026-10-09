AySA cortará el agua por una importante rotura de cañería en Bernal

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ejecuta una reparación de emergencia sobre una cañería maestra de 1200 milímetros de diámetro desde las últimas horas del jueves en Bernal. Los operarios técnicos desplegaron un operativo con excavaciones a más de seis metros de profundidad tras detectar un escape de agua sobre la calzada. Las cuadrillas de trabajo interrumpieron el servicio desde las 22 horas para encarar las obras de reparación del conducto principal. La medida provocará bajas de presión y faltantes de suministro hasta la jornada del viernes en las localidades de Bernal, Quilmes Este, Quilmes Oeste y Don Bosco.

La cañería averiada pertenece al sistema de impulsión de salida de la Estación Elevadora Bernal IV. Esta infraestructura transporta el agua potable a alta presión desde la Planta Potabilizadora General Belgrano hacia distintas zonas del partido de Quilmes y el área sur de Avellaneda.

La empresa debió paralizar la operación de la planta elevadora para permitir la labor de las cuadrillas. El suministro eléctrico y de bombeo retornará de forma gradual a la red una vez completadas las maniobras en el terreno.

El proceso de restablecimiento del servicio podrá generar turbiedad temporal en las canillas debido al movimiento de sedimentos dentro de las tuberías vaciadas. Los ingenieros de la compañía aseguran la potabilidad del recurso mediante monitoreos de calidad e indican dejar correr el agua unos minutos en caso de presentar un aspecto turbio.

La compañía mantiene habilitado el canal de consulta automatizado a través de su ChatBot en el sitio web oficial. Los usuarios también disponen del teléfono 0800-321-AGUA para emergencias durante las 24 horas y pueden registrarse en la plataforma virtual de la empresa para recibir alertas sobre futuros cortes programados.