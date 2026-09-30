AySA informó posibles cortes este domingo en Quilmes

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) anunció este comunicado para advertir sobre un masivo corte de agua en varios municipios durante el próximo domingo. Los operarios de la firma ejecutarán tareas de mantenimiento en la Estación Elevadora Quilmes entre la mañana y la tarde de la jornada. El corte afectará a los partidos de Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora y Almirante Brown mediante la interrupción parcial del servicio.

Las autoridades de la empresa explicaron la naturaleza de las intervenciones programadas. Los técnicos realizarán trabajos específicos sobre los tableros eléctricos de la planta ubicada en la localidad quilmeña. La maniobra requiere la desconexión temporal de los equipos clave durante el transcurso de la jornada.

La compañía aclaró los detalles del alcance de la medida en su informe oficial. El aviso no implica la interrupción total del suministro para la totalidad de los usuarios de la región. La firma no precisó los horarios exactos del corte para cada una de las localidades afectadas.

Los voceros de la entidad formularon una recomendación para toda la población. La dirección pidió un uso responsable del recurso hídrico a lo largo de todo el procedimiento. Los vecinos con tanque de reserva domiciliario podrán disponer del agua almacenada sin inconvenientes durante la realización de los trabajos.