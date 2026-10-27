Balearon a un adolescente en Berazategui y atraparon al tirador

Un delincuente baleó a un adolescente de 17 años en una pierna este lunes en la intersección de las calles 411 y 454 de la localidad de Juan María Gutiérrez, Berazategui, mediante un disparo efectuado desde el interior de un automóvil marca Toyota Corolla. Las fuerzas de seguridad detuvieron a un sospechoso tras una serie de allanamientos de urgencia ordenados por la Justicia.

Los efectivos policiales del Comando de Patrullas acudieron de inmediato a la escena del crimen alertados por un llamado telefónico. Los uniformados asistieron al joven herido y constataron una lesión en el gemelo izquierdo con orificio de entrada y salida, motivo por el cual los médicos trasladaron a la víctima hacia el Hospital Evita para su atención y posterior alta médica.

El menor de edad relató ante las autoridades que un grupo de amigos y él conversaban en la vía pública cuando el conductor del vehículo frenó la marcha, bajó la ventanilla, exhibió un arma de fuego y disparó sin mediar palabra. El agresor escapó a gran velocidad tras cometer el ataque.

Los investigadores policiales rastrearon el rodado hasta la calle 411 al 370 e identificaron al propietario con domicilio en la calle 454. La fiscalía interviniente ordenó un allanamiento de urgencia y una requisa vehicular que arrojaron resultado negativo respecto a la ubicación del arma de fuego.

La autoridad judicial dispuso la aprehensión formal del sospechoso en el marco de la causa penal abierta. La justicia continuará con las diligencias procesales para esclarecer el móvil del ataque armado.