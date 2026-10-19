Balearon a un chofer de aplicación y un menor se enfrentó a los tiros

Efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Quilmes 5ª detuvieron a un adolescente de 16 años el 17 de octubre de 2026 en el barrio de emergencia Springfield, tras un rastrillaje policial originado por el robo a un conductor de DiDi, quien sufrió un disparo en la pierna en el cruce de Mauriño y Leandro N. Alem en Bernal Oeste. Dos asaltantes abordaron al trabajador del volante, lo despojaron de sus pertenencias, le efectuaron un impacto de bala en la extremidad inferior derecha y huyeron del sitio.

La víctima ingresó de urgencia al Hospital Iriarte de Quilmes para recibir asistencia médica especializada. Los uniformados respondieron a una alerta del sistema de emergencias 911 y desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones del asentamiento precario.

Los agentes policiales visualizaron a dos hombres con características físicas similares a las aportadas por el denunciante durante la recorrida nocturna. Los sospechosos corrieron ante la voz de alto y uno de ellos sacó un arma de fuego para disparar contra los uniformados.

El personal policial repelió la agresión con su arma reglamentaria y lesionó al sospechoso en una pierna. Los efectivos redujeron al menor en el lugar de los hechos e incautaron una pistola Bersa Thunder calibre .380 con un proyectil en la recámara y tres cartuchos en el cargador.

Las ambulancias trasladaron al adolescente herido al Hospital Iriarte, donde permanece internado con custodia policial y en condición estable. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 del Departamento Judicial Quilmes asumió la dirección de la pesquisa.

La fiscalía ordenó la aprehensión formal del menor y delegó las pericias a la Prefectura Naval Argentina. Las autoridades judiciales dispondrán el traslado del implicado al Centro de Admisión de Menores de La Plata apenas reciba el alta médica.