Batalla campal familiar deja una joven muerta y un patrullero en llamas en Quilmes

Agentes de la Policía arrestaron a tres personas, incluyendo dos efectivos de seguridad, durante la madrugada de este miércoles en la villa El Monte de Quilmes, tras un fatal enfrentamiento armado entre familias en el cruce de las calles Suipacha y Mozart que provocó el homicidio de una joven de 27 años, lesiones de bala a una mujer de 67 y el posterior incendio de un móvil policial por parte de los vecinos.

Gaspar Destefano, secretario de Seguridad del Municipio de Quilmes, confirmó la existencia de un conflicto de larga data entre los clanes familiares. La mujer herida recibió un impacto de bala en un muslo y los médicos constataron que permanece fuera de peligro en un centro asistencial de la zona.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a una integrante de la Policía de la Ciudad, a otra agente de la Policía Bonaerense y al hermano de esta última. Los peritos forenses establecieron que el arma utilizada en el homicidio pertenece a la uniformada de la fuerza porteña, aunque la Justicia todavía investiga la identidad del autor material del disparo mortal.

La situación derivó en graves disturbios protagonizados por los habitantes del barrio. Los vecinos del lugar apagaron el fuego por sus propios medios y prohibieron el ingreso de los Bomberos Voluntarios al asentamiento.

Un grupo exaltado incendió por completo un patrullero municipal durante los enfrentamientos callejeros contra los uniformados. El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias asistió a un efectivo policial por inhalación de humo, mientras que otro agente sufrió un traumatismo en una pierna por el impacto de una piedra.

La fiscalía interviniente dirige las diligencias procesales para esclarecer la mecánica del hecho y determinar la responsabilidad penal de los tres sospechosos aprehendidos.