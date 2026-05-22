Berazategui: hallaron cuerpo de un hombre con mordeduras de su perro

Una joven de 26 años halló el cuerpo sin vida de su padre, Daniel Colasurdo, de 57 años, en su casa de la intersección de las calles Italia y 150A de Berazategui este sábado tras un trágico accidente doméstico con una amoladora. El cadáver presentaba diversas marcas que generaron confusión inicial en el vecindario. La policía local intervino rápidamente para asegurar la escena del siniestro.

La presencia de múltiples mordeduras de perro sobre el cadáver desató una hipótesis inicial muy alarmante. Los investigadores policiales sospecharon que la mascota de la familia atacó y asesinó a la víctima en el interior de la propiedad. Este escenario preliminar causó estupor entre los habitantes de la cuadra.

Sin embargo, el testimonio de los allegados del hombre fallecido aportó un giro inesperado a la causa judicial. Los familiares de Colasurdo aseguraron que la víctima sufrió una herida fatal de forma accidental con la herramienta de trabajo. La mascota marcó el cuerpo del dueño en un intento desesperado de salvación y rescate tras el impacto del disco de corte.