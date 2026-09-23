Bernal Oeste: Jubilado falleció en su casa tras un asalto

Un jubilado de 82 años falleció este martes por la noche tras sufrir una descompensación cardíaca durante un violento asalto en su vivienda de Bernal Oeste, dentro del partido de Quilmes. El trágico episodio ocurrió entre las 21 y las 22 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Zapiola y Origone. La víctima confrontó a una banda de delincuentes armados que irrumpieron en la propiedad mientras el matrimonio cenaba.

El hombre de la tercera edad compartía la cena con su esposa en la planta baja de la finca. La víctima escuchó ruidos extraños en el sector posterior de la casa y decidió subir hacia las habitaciones superiores para investigar la situación. El jubilado se topó de frente con un grupo de delincuentes que habían ingresado a la vivienda a través del patio trasero.

Un intenso forcejeo se desencadenó entre el dueño de casa y los ladrones en el sector de las escaleras. El anciano cayó desplomado sobre el suelo como consecuencia de una falla cardíaca fulminante en medio del enfrentamiento. Los asaltantes escaparon inmediatamente del lugar de los hechos sin prestar ningún tipo de asistencia a la víctima.

Un testigo que caminaba por la cuadra observó la huida de la banda criminal desde la propiedad. El vecino declaró ante las autoridades que los delincuentes vestían chalecos, guantes de látex y pasamontañas para ocultar su identidad. Los malvivientes abordaron un vehículo marca Jeep modelo Renegade y escaparon a gran velocidad hacia la zona de la avenida principal.

Los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires acudieron a la escena del crimen tras el llamado de alerta de los vecinos. Los peritos de la Policía Científica recabaron testimonios en el vecindario para identificar la ruta del automóvil sospechoso. Los investigadores solicitaron los grabados de las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en las inmediaciones para reconstruir la secuencia completa del asalto y dar con los autores del hecho.