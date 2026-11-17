La Asociación Cultural Mariano Moreno llevará a cabo una función solidaria de la reconocida obra teatral "Pajarita" este próximo viernes 4 de diciembre a las 21 horas en su tradicional sala ubicada en la calle Belgrano 450 de la localidad de Bernal, perteneciente al partido de Quilmes. La iniciativa cultural y comunitaria buscará recaudar fondos destinados a completar una colecta económica para evitar el embargo y el remate judicial de la Plaza José Pardo, un espacio verde con juegos y árboles que la institución mantiene abierto para los vecinos desde hace más de tres décadas en el centro de la ciudad.

Las localidades para presenciar el espectáculo ya se encuentran a la venta en la boletería del teatro de lunes a viernes en el horario de 13 a 19, mientras que los interesados también podrán realizar reservas anticipadas a través de un mensaje de WhatsApp al número 11 4424 7490.

La pieza artística elegida para este evento benéfico es una reescritura contemporánea del clásico "300 millones" de Roberto Arlt. El espectáculo cuenta con la dirección general de Guillermo Parodi y presenta sobre el escenario las actuaciones protagónicas de Lorena Szekely y Pablo Mariuzzi. La propuesta dramática establece un puente reflexivo entre el universo literario de Arlt y la realidad social de la Argentina actual a casi un siglo de la creación del texto original.

Desde su estreno oficial en el año 2023, la puesta en escena cosechó múltiples galardones y nominaciones en el ámbito artístico nacional. Entre los reconocimientos más destacados figuran el Premio Escuela de Espectadores de Buenos Aires 2023, el Premio Estrella de Mar 2023 en la terna de Mejor Actor de Drama otorgado a Pablo Mariuzzi y dos Premios ACE correspondientes a Mejor Espectáculo de Teatro Alternativo y Mejor Actor, además de diversas candidaturas en las categorías de dirección y actuación protagónica.

La trama de la obra gira en torno a Sofía, una mujer en situación de calle que sueña con ganar una fortuna mientras transita un recorrido por personajes oníricos que la transportan hacia diferentes momentos de una vida plena de abundancia. Sin embargo, ese estado onírico muta repentinamente en una pesadilla dominada por el hambre y la enfermedad propias de su cruda realidad, planteando en cada escena una disputa constante entre la supervivencia y la muerte.

La realización de esta función especial responde a una campaña de emergencia lanzada por la entidad a comienzos de noviembre con la meta urgente de reunir la suma de 30 millones de pesos antes de la finalización del año. La grave crisis económico-financiera profundizada tras la pandemia y los compromisos asumidos en el corto plazo generaron una situación crítica que amenaza con la quiebra de la asociación civil y el consecuente remate del predio donde funciona la plaza.

Los vecinos y la comunidad en general que deseen colaborar con la colecta solidaria podrán efectuar aportes económicos mediante una transferencia bancaria a la cuenta con el alias "lamorenobernal", registrada a nombre de la Asociación Cultural Mariano Moreno, o realizar donaciones en efectivo en la sede social de la institución situada en Belgrano 450. Asimismo, las autoridades habilitaron las casillas de correo electrónico donaciones@lamoreno.org y amigos@lamoreno.org para recibir propuestas de apoyo institucional y económico, y dispusieron la web oficial lamoreno.org/plaza junto al perfil de Instagram @salvemoslaplazabernal para difundir los avances de la campaña.