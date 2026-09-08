Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Quilmes-Hudson-Berazategui

Bombazo en la Barranca: ¡Adrián Czornomaz renunció como DT de Argentino de Quilmes!

Por Redacción

El director técnico Adrián Czornomaz dejó su cargo en Argentino de Quilmes tras acordar su salida con la Comisión Directiva este martes por la mañana luego de sufrir cuatro derrotas consecutivas. El alejamiento del entrenador se produjo tras la caída por 1 a 0 frente a Camioneros, en un contexto deportivo complejo donde el equipo arrastra un andar irregular en el campeonato.

El Pirata concluyó así su segundo ciclo al frente del plantel profesional de la institución criolla. Durante esta etapa en la conducción técnica, el entrenador cosechó un registro total de siete victorias, nueve empates y diez derrotas en el certamen actual. La acumulación de malos resultados y el marcado bajón en el funcionamiento colectivo del equipo precipitaron la decisión final del DT de dar un paso al costado.

La comisión directiva de la entidad sureña expresó sus palabras de despedida hacia el profesional mediante un mensaje difundido en las redes sociales oficiales del club. Los dirigentes agradecieron el compromiso mostrado por el cuerpo técnico durante su gestión en la institución. Asimismo, las autoridades enfatizaron que la cuna del Primer Club Criollo mantendrá siempre las puertas abiertas para el exfutbolista.

El conjunto quilmeño ocupa la decimosexta posición de la tabla general con 37 puntos en su haber. La cosecha de unidades ubica al Mate a solo seis puntos de distancia de la UAI Urquiza, equipo que hoy ocupa el casillero de descenso directo. Ante este panorama, los dirigentes trabajan a contrarreloj en la búsqueda de un sucesor capaz de encarar el próximo compromiso de local frente a Deportivo Merlo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?