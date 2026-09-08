Bombazo en la Barranca: ¡Adrián Czornomaz renunció como DT de Argentino de Quilmes!

El director técnico Adrián Czornomaz dejó su cargo en Argentino de Quilmes tras acordar su salida con la Comisión Directiva este martes por la mañana luego de sufrir cuatro derrotas consecutivas. El alejamiento del entrenador se produjo tras la caída por 1 a 0 frente a Camioneros, en un contexto deportivo complejo donde el equipo arrastra un andar irregular en el campeonato.

El Pirata concluyó así su segundo ciclo al frente del plantel profesional de la institución criolla. Durante esta etapa en la conducción técnica, el entrenador cosechó un registro total de siete victorias, nueve empates y diez derrotas en el certamen actual. La acumulación de malos resultados y el marcado bajón en el funcionamiento colectivo del equipo precipitaron la decisión final del DT de dar un paso al costado.

La comisión directiva de la entidad sureña expresó sus palabras de despedida hacia el profesional mediante un mensaje difundido en las redes sociales oficiales del club. Los dirigentes agradecieron el compromiso mostrado por el cuerpo técnico durante su gestión en la institución. Asimismo, las autoridades enfatizaron que la cuna del Primer Club Criollo mantendrá siempre las puertas abiertas para el exfutbolista.

El conjunto quilmeño ocupa la decimosexta posición de la tabla general con 37 puntos en su haber. La cosecha de unidades ubica al Mate a solo seis puntos de distancia de la UAI Urquiza, equipo que hoy ocupa el casillero de descenso directo. Ante este panorama, los dirigentes trabajan a contrarreloj en la búsqueda de un sucesor capaz de encarar el próximo compromiso de local frente a Deportivo Merlo.