Bomberos rescataron a un perro del arroyo Santo Domingo en Bernal Oeste

Los Bomberos Voluntarios de Bernal y el personal de Defensa Civil rescataron a un perro que cayó al arroyo Santo Domingo durante la tarde del lunes en Bernal Oeste. Los rescatistas desplegaron una escalera desde la calle en la intersección de Victorica y Bermejo para descender hasta el cauce del agua. Las fuerzas de emergencia pusieron a salvo al animal tras varios minutos de trabajo coordinado.

El perro quedó atrapado sobre un montículo de basura flotante en medio del arroyo. El animal no podía salir por sus propios medios debido a la profundidad del cauce.

Los vecinos de la zona observaron la emergencia y alertaron de inmediato a las autoridades locales. Una unidad de Defensa Civil acudió al lugar junto a una dotación de los Bomberos Voluntarios de Bernal.

Los equipos de rescate evaluaron la situación e iniciaron las maniobras de salvamento. Un efectivo descendió con cuidado por la estructura metálica hacia la masa de residuos. El servidor público tomó al animal con firmeza y lo elevó hacia la superficie.

El animal mostró signos de temor por la situación extrema que atravesó. Los especialistas comprobaron que el canino no presentaba lesiones y gozaba de buen estado de salud. El procedimiento finalizó con éxito tras el trabajo conjunto de los organismos de asistencia.