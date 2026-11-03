Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Quilmes-Hudson-Berazategui

Buscan a conductor fugitivo tras feroz vuelco en la Autopista

Por Redacción

Un misterioso automóvil blanco provocó este viernes 30 de octubre al mediodía el violento vuelco de una camioneta azul con casa rodante en el kilómetro 19,5 de la Autopista Buenos Aires-La Plata, en Quilmes, y las autoridades policiales intensificaron la búsqueda del conductor que se dio a la fuga.

El violento siniestro vial se desencadenó cuando un vehículo particular realizó una brusca maniobra de encierro contra el rodado mayor que circulaba por el corredor vial. Como consecuencia directa de esta acción temeraria, el conductor de la camioneta perdió por completo el control de la dirección y el vehículo terminó volcado sobre los carriles de la traza principal.

Tras provocar el grave accidente, el automovilista responsable continuó su marcha a gran velocidad y escapó del lugar sin detenerse a verificar el estado de los ocupantes ni prestar auxilio. Las autoridades judiciales y los familiares iniciaron una campaña de difusión pública para recolectar datos fehacientes que permitan dar con su paradero.

Ante la falta de registros claros sobre la patente del agresor, los allegados solicitaron la colaboración urgente de todos los automovilistas que transitaban por el sector durante ese horario. Las cámaras de seguridad instaladas en la zona y los videos aportados por cámaras de seguridad vehicular resultan claves para identificar el modelo y la matrícula del rodado prófugo.

Los familiares habilitaron una vía de contacto directo para recibir cualquier tipo de información anónima o testimonio que esclarezca el hecho. Las personas que hayan presenciado el episodio pueden comunicarse de inmediato al número telefónico 11-6195-8961 para colaborar con la investigación judicial en curso.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?